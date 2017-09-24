Новая газета

Умер американский певец Чарльз Брэдли

Общество

В США на 69-м году жизни скончался певец в жанре соул Чарльз Брэдли, сообщается на странице  официального аккаунта исполнителя в твиттере.

«С тяжелым сердцем мы объявляем о смерти Чарльза Брэдли. Спасибо за ваши мысли и молитвы в это трудное время», — говорится в сообщении.

Британская газета The Guardian пишет, что Брэдли умер после года борьбы с раком желудка. За две недели до смерти певец отменил оставшиеся концерты своего тура.

Чарльз Брэдли родился в 1948 году во Флориде. Успех пришел к нему на позднем этапе карьеры, когда его заметил независимый продюсер, основатель лейбла Daptone Гэбриэл Рот и пригласил записать альбом. После выхода студийного релиза Changes (2016) певца стали приглашать на телевидение, за концерт на CBS Брэдли был номинирован на премию «Эмми».

Теги:
певцы, музыка, сша, смерть
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