Умер американский певец Чарльз Брэдли

В США на 69-м году жизни скончался певец в жанре соул Чарльз Брэдли, сообщается на странице официального аккаунта исполнителя в твиттере.

«С тяжелым сердцем мы объявляем о смерти Чарльза Брэдли. Спасибо за ваши мысли и молитвы в это трудное время», — говорится в сообщении.

It is with a heavy heart that we announce the passing of Charles Bradley. Thank you for your thoughts and prayers during this difficult time pic.twitter.com/FFqQ1K1pX5 — Charles Bradley (@Charles_Bradley) September 23, 2017

Британская газета The Guardian пишет, что Брэдли умер после года борьбы с раком желудка. За две недели до смерти певец отменил оставшиеся концерты своего тура.

Чарльз Брэдли родился в 1948 году во Флориде. Успех пришел к нему на позднем этапе карьеры, когда его заметил независимый продюсер, основатель лейбла Daptone Гэбриэл Рот и пригласил записать альбом. После выхода студийного релиза Changes (2016) певца стали приглашать на телевидение, за концерт на CBS Брэдли был номинирован на премию «Эмми».