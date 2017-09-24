В США опубликовали пособие по противостоянию России в гибридных войнах

Американские военные выпустили «Пособие по российскому военному делу нового поколения», которое рассказывает о методах противостояния российским военным в гибридных войнах. Документ появился еще в декабре 2016 года, однако только 18 сентября 2017-го стал доступен для свободного скачивания, на что обратил внимание журнал National Interest.

Авторами 68-ми страничного пособия стали армия США и Группа по асимметричной войне.

За основу анализа действий российских военных авторы взяли ситуацию в Крыму и на юго-востоке Украины. В пособии говорится, что в операциях участвовали подразделения специальных сил (иногда под прикрытием) и небольшие тяжело вооруженные регулярные подразделения, поддерживающие местные сепаратистские группировки.

В книге также опубликованы фотографии российской техники с описанием, которые, по мнению авторов, Россия могла использовать в современных вооруженных конфликтах.

Современная военная стратегия России, считают авторы, нацелена на смену режима при поддержке местных сепаратистских группировок. «Новая цель — это полная смена системы государства, современный российский подход использует любые рычаги давления для достижения этих изменений», — говорится в руководстве.

Слабыми местами российской армии авторы назвали недостаток мотивации у солдат, формальное тактическое лидерство, а также слабую логистику. «Авиа и артподдержка может быть мощной, но неточной », — говорится в пособии. При этом отмечается, что в целом российская армия становится более профессиональной.

Авторы пособия рекомендуют военным США тренироваться в условиях, когда связь и GPS глушатся электронными средствами. При этом отмечают, что в российской армии есть дефицит средств электронной борьбы и авиационной поддержки. В основном эти средства сконцентрированы в Калининграде, Украине и Сирии, считают они.