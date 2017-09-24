В Приморском океанариуме погибла белуха

На базе исследования морских млекопитающих Приморского океанариума на острове Русский во Владивостоке погибла одна из белух, сообщила Интерфаксу представитель океанариума Елена Молчанова.

По ее словам, белуха запуталась в занесенной штормом снасти. Дежурный техник пытался освободить животное, но не смог из-за его 600-килограммового веса.

«Другие содержащиеся на базе морские млекопитающие не пострадали. Сейчас открытый вольерный комплекс дополнительно укрепляют», — добавила Молчанова.

По факту гибели белухи управление Следственного комитета по Приморскому краю начало доследственную проверку.

Это не первый случай гибели животных в Приморском океанариуме. Ранее по разным причинам здесь уже погибли несколько животных: пятимесячный сивуч, два дельфина-белобочки, два моржа, дельфин-афалина и белуха.

После этих происшествий в учреждении назначили нового руководителя, а ледственный комитет возбудил дело о халатности.

Сотрудник учреждения Роман Фадеев обвинил в гибели животных руководство организации. Руководство океанариума эти обвинения отвергло, а суд обязал его опровергнуть эти слова.