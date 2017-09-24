Минобороны опубликовало фотографии техники США в районах дислокации ИГ в Сирии

Министерство обороны России опубликовало ряд иллюстративных материалов, в том числе снимки аэрофотосъемки, сделанные в Сирии. Эти материалы, заявили в ведомстве, показывают особый характер отношений между спецназом США и боевиками признанной в России террористической и запрещенной организации «Исламское государство».

«С помощью аэрофотоснимков, которые сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 года в районах дислокации вооруженных формирований ИГИЛ, зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей типа “Хаммер”, находящихся на вооружении спецназа США. На снимках отчетливо видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГИЛ», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что «вокруг данных объектов отсутствуют какие-либо следы штурма, боестолкновений с террористами ИГИЛ или воронок от ударов авиации международной коалиции».

«Несмотря на то, что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГИЛ, на них нет даже признаков организации боевого охранения. Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности», — заявили в Минобороны России.

22 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом заявил, что попытки помешать проведению контртеррористической операции в Сирии не останутся без ответа.

«Мы ясно дали понять, что, если с территорий, которые близки к американским “друзьям” или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции», — сказал министр.