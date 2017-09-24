YouTube заблокировал в России канал «Движение» после публикации видео про гараж ФСО

YouTube-канал проекта «Движения», который рассказывает о нарушениях правил дорожного движения, оказался заблокирован в России. Об этом сообщил в твиттере и перископе координатор проекта Андрей Филин.

В настоящий момент канал проекта доступен для пользователей Youtube из других стран. Несмотря на блокировку канала для россиян, сами ролики им доступны.

По мнению Филина, блокировка канала связана с публикацией видео про нарушения сотрудников гаража особого назначения на Большом Каменном мосту в центре Москвы. Во время съемок этого сюжета 12 сентября полиция задержала активистов проекта Андрея Орла и Антона Ядрова.

Во время трансляции в перископе, Филин отметил, что в понедельник должна выйти «вторая серия про ФСО». «Вы ее увидите», — пообещал он.

Позднее Филин сообщил в твиттере, что фейсбук заблокировал страницу координатора «Движения». По его мнению, это также связано с публикацией видео про ФСО.

Канал «Движение» появился нескоько лет назад. Сейчас у него 215 тысяч подписчиков.