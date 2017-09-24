«Росбалт» узнал о сотрудничестве полковника СК Ламонова со следствием

Бывший глава Управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) РФ Александр Ламонов начал сотрудничать со следствием. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на несколько источников.

По словам одного из собеседников, «после того как „заговорили“ Денис Никандров и заместитель Ламонова Денис Богородецкий, у самого Ламонова остался небольшой выбор».

«Либо начать все рассказывать и стать посредником при передаче взятки Максименко, что довольно верно отображает его роль в этой истории», — рассказал источник.

По его словам, Ламонов уже поведал об обстоятельствах передачи денег за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец).

В связи с этим, не исключено, что Ламонову будет изменено обвинение со статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) на статью 291.1 (посредничество при передаче взятки), отмечает агентство.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что «Михаил Максименко остался единственным из обвиняемых, кто не сотрудничает со следствием».

В начале сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к расследованию уголовного дела источник сообщил, что бывший замглавы ГСУ СКР по Москве Денис Никандров также стал сотрудничать со следствием. По данным газеты, он раскрыл ФСБ схему получения взяток.

При этом его адвокат Алексей Мезенцев говорил, что Никандров не признал вину в получении взятки, не просил о заключении с ним досудебного соглашения и не сотрудничает со следствием.

Никандрова, Максименко и Ламонова арестовали в июле прошлого года. Их обвинили в получении взятки от «вора в законе» Шакро Молодого в размере 500 тысяч евро. За полученные деньги они обещали предоставить ему покровительство в расследовании уголовного дела, связанного с криминальным авторитетом, считает следствие.

Никандрова, Максименко и Ламонова арестовали в июле прошлого года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере от «вора в законе» Шакро Молодого. По версии следствия, они обещали за деньги прекратить уголовное преследование его приближенного Андрея Кочуйкова, который проходил по делу о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве.