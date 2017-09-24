СМИ: кредиторы оплатили долги «ВИМ-Авиа» лишь на два дня полетов

Кредиторы оплатили полеты «ВИМ-Авиа» только до 12:00 (мск) в понедельник, 25 сентября. Такое соглашение было достигнуто в субботу, 23 сентября. Об этом узнала редакция The Bell.

Неназванные источники рассказали, что деньги поступили от правительства Татарстана (компания зарегистрирована в республике), от структур, близких к правительству Татарствана, и от близкого к нему банку «Зенит».

Всего на понедельник в расписании «ВИМ-авиа» заявлено 17 рейсов, из них десять — после 12:00, отмечает издание. При этом в воскресенье, 24 сентября, задержки «ВИМ-авиа» в «Домодедово» продолжаются, на несколько часов задержаны шесть рейсов компании, сообщает The Bell.

21 сентября компания также обратилась за поддержкой к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, после этого запрос передали в Минтранс.

По мнению знакомых с позицией регуляторов собеседников, при оптимистичном сценарии авиакомпания может прожить максимум до середины октября, при пессимистичном — до конца сентября.

Один из источников рассказал, что на ближайшие месяцы «ВИМ-Авиа» продала 100 тысяч билетов.

В субботу, 23 сентября, стало известно о задержке рейсов «ВИМ-Авиа» из московского аэропорта Домодедово. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента.

В Росавиации заявили, что задержка рейсов связана с «неурегулированной задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями».

Нас следующий день «Коммерсантъ» сообщил, что авиакомпания закрыла долги, а 19 задержанных рейсов должны вылететь на следующий день. Однако днем того же дня Интерфакс передал, что 24 сентября рейсы «ВИМ-Авиа» снова начали задерживать.

«ВИМ-авиа» занимает десятое место среди российских авиакомпаний. За восемь месяцев 2017 года «ВИМ-авиа» перевезла 1,83 млн пассажиров.