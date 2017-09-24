СМИ сообщили об убийстве советского хоккейного вратаря Виктора Толмачева

В Москве обнаружили мертвым советского хоккейного вратаря Виктора Толмачева. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Московский комсомолец» и Интерфакс.

Толмачева обнаружили «с признаками насильственной смерти» в квартире на Открытом шоссе, сообщает агентство. По данным «МК», по подозрению в убийстве задержана 55-летняя дочь Толмачева.

По словам собеседника газеты, 22 сентября бывшая супруга Толмачева обратилась к участковому с жалобой на то, что хоккеист больше недели не выходит на связь.

Сотрудник полиции посетил квартиру его дочери, которая заявила, что отец уехал отдыхать на Украину. Однако участковый почувствовал резкий запах и прошел внутрь. В квартире он обнаружил тело Толмачева, которое начало разлагаться.

Правоохранительные органы возбудили дело об убийстве и задержали дочь хоккеиста. Газета сообщает, что она дала признательные показания.

На сайте Следственного комитета (СК) сообщается о том, что на Открытом шоссе женщина 1962 года рождения убила своего отца 1939 года рождения. Она арестована.

«По версии следствия, женщина в неустановленный следствием период времени, но не позднее 22 сентября 2017 года, находясь со своим отцом в квартире одного из жилых домов по Открытому шоссе в городе Москве, нанесла ему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина 1939 года рождения скончался на месте», — говорится на сайте СК.

Виктор Толмачев родился 24 августа 1939 года. В 1960-х он выступал за ЦСКА и сборную СССР. В 1963–1966 годах хоккеист становился чемпионом страны в составе ЦСКА. После его ухода из армейского клуба. После конфликта с тренером Толмачева отчислили из ЦСКА, основным вратарем ЦСКА стал Владислав Третьяк.