Выборы в Германии: ХДС и СДПГ несут потери, правые радикалы получили почти 90 депутатских мандатов

В Германии завершились выборы в бундестаг. В этом году на избирательные участки пришло примерно 75% немецких граждан.

Согласно первым предварительным итогам, правящий Христианско-демократический союз (ХДС) осталась крупнейшей парламентской партией. Однако христианские демократы, набрав 32,7% голосов, понесли чувствительные потери по сравнению с предыдущими выборами в 2013 году — 8,8 процента.

Для партнеров ХДС по «большой коалиции» социал-демократов нынешние выборы также оказались худшими за все послевоенное время. СДПГ, получив чуть более 20% (четыре года назад было 23%), сохранила за собой вторую по влиятельности позицию в стране.

Предсказанной сенсацией стало третье место правых радикалов из партии «Альтернатива для Германии» (AfD). За них проголосовало 13,4% избирателей. Теперь AfD наряду с 13 земельными парламентами будет представлена и на федеральном уровне.

Партии Свободных демократов (СвДП) удалось с хорошим результатом в 10,5% осуществить возвращение в немецкий парламент после четырехлетнего перерыва.

Кроме того, в бундестаг прошли уже ставшие традиционными для немецкого политического ландшафта партия «зеленых» (9,3%) и партия «левых» (9%).

Таким образом, впервые с 1953 года в парламенте будет шесть фракций. Данное обстоятельство при падающем авторитете ХДС и СДПГ, как считают местные эксперты, окажет существенное влияние на формирование будущей правящей коалиции. Хотя в любом случае Ангела Меркель сохранит за собой пост канцлера еще на четыре года.