Минобороны сообщило о гибели российского генерала в Сирии

В Сирии погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. Это произошло в результате обстрела со стороны террористов «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает Минобороны России, передает РИА Новости.

В военном ведомстве рассказали, что Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор. Он получил смертельное ранение от разрыва мины. Асапов посмертно представлен к высокой государственной награде.

Также РИА Новости сообщает, что корреспондент агентства попал под минометный обстрел в Дейр-эз-Зоре. В результате разрыва снаряда осколками было разбито стекло и поврежден корпус автомобиля. Корреспондент не пострадал: он в момент обстрела находился рядом с машиной вместе с офицерами сирийской армии.

22 сентября Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что в Сирии 2 августа погиб капитан Главного разведывательного управления (ГРУ) Курбан Касумов.

4 сентября Минобороны сообщило, что в провинции Дейр-эз-Зор в результате обстрела боевиками ИГ погибли двое российских военных. Военнослужащие контрактной службы сопровождали автомобильную колонну российского центра по примирению враждующих сторон. Погибшие представлены к государственным наградам посмертно.