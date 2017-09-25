«Ведомости» рассказали о мониторинге общественно-политических телеграм-каналов для правительства

Пресс-службы правительства, многих министерств и госкомпаний проводят мониторинг общественно-политических каналов мессенджера Telegram, узнали «Ведомости».

В их число входят ФСБ, МИД, МВД, Министерство обороны, Министерство юстиции и Сбербанк.

Как рассказали в МИДе, «все заслуживающие внимания сообщения докладываются руководству министерства». В Минюсте используют систему, которая мониторит «телеграм-каналы, в том числе и анонимные, с упоминанием Минюста России и его деятельности».

Руководство Сбербанка читает мессенджер для получения «максимально полной и объективной информационной картины». В ВТБ, рассказали в пресс-службе, информацию из мессенджеров и соцсетей отслеживают в онлайн-режиме.

По словам представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, в ведомстве не включают телеграм-каналы в мониторинг СМИ, но «это не значит, что их не видят», уточняет газета.

Большинство опрошенных федеральных чиновников читают телеграм-каналы по не связанным с работой причинам, уточняет издание.

«Это как просматривать газеты по утрам, в телеграм-каналах в сжатом виде собраны все самые важные политические события», — говорит чиновник финансово-экономического блока.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал «Ведомостям», что для президента ведут мониторинг телеграм-каналов. Для этого в администрации президента и в правительстве уже год используют систему «Катюша», рассказал представитель этой компании. «Катюша» отслеживает около 200 каналов.

По словам собеседника во внутриполитическом блоке Кремля, каналы отслеживают и для выявления «вбросов» с непроверенной или заведомо ложной информацией.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, уточняет его пресс-секретарь Наталья Тимакова, не читает мессенджер.

Анастасия Тороп