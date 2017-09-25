Москва стала самым криминальным регионом России

Первое место по числу преступлений в российских регионах занимает Москва, следует из отчета, опубликованного на сайте Генпрокуратуры. За первое полугодие этого года в Москве произошла 71,9 тысяча правонарушений.

Второе место у Московской области с показателем 43,7 тысяч преступлений. Третьим стал Краснодарский край, где прокуратура зафиксировала 33,5 тысяч преступлений. Четвертое и пятое место заняли Челябинская область и Башкортостан (33,3 тысяч и 29,5 тысяч соответственно)

В десятку также вошли Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области и Республика Татарстан.

По данным Генпрокуратуры, всего с января по июль 2017 года было совершено 1 млн 30 тысяч преступлений, что на 12,9% ниже прошлогоднего показателя. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 8 регионах страны, снижение — в 76.

Анастасия Тороп