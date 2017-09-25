На выборах в Германии победила партия Меркель

В Германии по итогам выборов правящий Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством канцлера Ангелы Меркель осталась крупнейшей парламентской партией, сообщает ЦИК Германии. После подсчета голосов во всех 299 избирательных округах блок ХДС/ХСС набрал 26,8%.

Второе место заняла СДПГ (20,5%). На третьем месте расположилась правая Альтернатива для Германии (АдГ) с 12,6%. Следом идет Свободная демократическая партия (СДП) с 10,7% голосов. «Левая» партия набрала 9,2%, а «Зеленые» — 8,9%.

Таким образом, ХДС/ХСС займет 246 мест в бундестаге, СДПГ — 153, а АдФ — 94. СДП получил 80 кресел в парламенте, а «Левые» и «Зеленые» — 69 и 67 мест соответственно.

Ранее стало известно, что Меркель была переизбрана в парламент по итогам голосования в одномандатном округе Мекленбург. Блок ХДС/ХСС планирует снова выдвинуть Меркель на пост канцелра.

Явка составила около 75%.

На предвыдущих выборах в 2013 году ХДС/ХСС набрал 41,5% голосов, а «Альтернатива для Германии» а не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.

Анастасия Тороп