«Коммерсант» рассказал о возможных отставках губернаторов нескольких регионов

Серия отставок губернаторов нескольких регионов может начаться на этой неделе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на близкие к администрации президента источники.

Губернаторы и их пресс-секретари опровергают уход в отставку, как обычно, до указа президента, пишет газета.

Речь идет о главах Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской и Омской областей, Ненецкого автономного округа (НАО), Красноярского и Алтайского краев, а также одного или двух субъектов на Северном Кавказе.

Однако, уточняет «Коммерсант», «по устоявшейся практике» список кандидатов на замену глав регионов может измениться. По данным газеты, губернатор Владимирской области Светлана Орлова встретилась с президентом и получила возможность продолжить работу.

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По данным издания, уже на этой неделе «по состоянию здоровья» могут уволить Николая Меркушкина с поста главы Самарской области. О грядущей отставке Меркушкина ранее сообщали собеседники РБК.

В начале сентября сообщалось о возможной отставке до 10 глав регионов. Источники Дождя утверждали, что первым свой пост покинет глава Омской области Виктор Назаров.

Также СМИ писали, что свой пост может покинуть губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Анастасия Тороп