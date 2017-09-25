Иран посчитал оскорбительными новые ограничения на въезд в США

Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал «оскорбительными» новые ограничения на въезд иранцев в США, которые ранее ввел президент страны Дональд Трамп. Об этом Зариф написал в своем твиттере.

«Фальшивое сочувствие Трампа к иранцам кажется еще менее искренним с его новым и гораздо более оскорбительным запретом в отношении таких выдающихся граждан»,– заявил он.

Речь идет о дополнительных проверках в отношении граждан Ирана, желающих въехать в США.

По словам Трампа, новый запрет необходим для безопасного отбора иммигрантов. «Обеспечение безопасности в Америке является моим главным приоритетом. Мы не будем принимать в нашей стране тех, чья безопасность вызывает сомнения», – написал президент США в твиттере.

Напомним, что США расширили список государств, для граждан которых въезд на территорию страны будет ограничен. В него впервые вошли Венесуэла, КНДР и Чад. Как и ранее, запрет распространяется на граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали. Из списка стран был убран Судан.

Ограничения также затронут тех, у кого есть доказанная связь с жителями США. При этом действующие визы аннулированы не будут.

В середине сентября Девятый окружной апелляционный суд США оставил в силе ограничения на въезд в США для жителей шести стран. Запрет предусматривает ограничен на въезд в США мигрантам на четыре месяца, а гражданам Сирии — на неопределенный срок.

Миграционные правила США стали ужесточаться после прихода к власти президента Дональда Трампа. Указ, запрещающий беженцам и гражданам семи мусульманских государств въезд в США, был подписан в конце января. Он привел к задержаниям иностранцев в аэропортах США, а также массовым протестам в крупных городах, в поддержку которых выступил бывший президент США Барак Обама.

Анастасия Тороп