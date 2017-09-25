Аэропорт Домодедово отказался обслуживать «ВИМ-Авиа»

Аэропорт Домодедово отказался обслуживать в долг авиакомпанию «ВИМ-Авиа», сообщают «Ведомости».

По данным газеты, после 25 сентября топливо для рейсов авиакомпании предоставляться не будет. По словам источника газеты, «ВИМ-Авиа» имеет задолженность перед Домодедово в размере 500 млн рублей.

На прошлой неделе компания также обратилась за поддержкой к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, после этого запрос передали в Минтранс. Результаты обращения пока не известны.

При этом Минтранс начало подготовку к возможному краху авиакомпании. По данным источников газеты, Росавиации уже поручено проработать с авиаперевозчиками маршрутную сеть компании, если она не сможет выполнять рейсы.

Как сообщил The Bell, кредиторы оплатили полеты «ВИМ-Авиа» только до 12:00 (мск) 25 сентября.

Напомним, что 23 сентября стало известно о задержке рейсов «ВИМ-Авиа» из московского аэропорта Домодедово. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку инцидента.

В Росавиации заявили, что задержка рейсов связана с «неурегулированной задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями».

Нас следующий день «Коммерсантъ» сообщил, что авиакомпания закрыла долги, а 19 задержанных рейсов должны вылететь на следующий день. Однако днем того же дня Интерфакс передал, что 24 сентября рейсы «ВИМ-Авиа» снова начали задерживать.

«ВИМ-Авиа» занимает десятое место среди российских авиакомпаний. За восемь месяцев 2017 года «ВИМ-Авиа» перевезла 1,83 млн пассажиров.

Анастасия Тороп