Правозащитники написали открытое письмо Путину с просьбой защитить сайентологов

Правозащитники во главе с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой отреагировать на арест лидеров Саентологической церкви в Санкт-Петербурге. Текст письма приводит «Коммерсант».

Речь идет об аресте пяти руководителей Саентологической церкви Санкт-Петербурга, которых обвиняют в незаконном предпринимательстве и экстремизме.

«Действия, за которые эти лица оказались в тюрьме, ежедневно совершаются во всех сообществах сайентологов, более чем в 160 странах мира, - и нигде подобная практика не признается уголовным деянием», — говорится в обращении.

В письме отмечаются, что его авторы просят президента «принять меры к защите основ нашего конституционного строя».

По словам Алексеевой, московская патриархия зачищает духовное пространство.

«В советское время я защищала право людей верить, но этим приходится заниматься и сейчас», – отметила правозащитница.

Напомним, что в апреле 2016 года ФСБ возбудила уголовное дело против руководителей Сайентологической церкви Санкт-Петербурга по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. Позже в деле появились две более тяжких статьи УК РФ: 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и 282.1 (организация экстремистского сообщества).

В 2014 году ЕСПЧ признал отказы регистрировать российские общины саентологов нарушением Конвенции о защите прав человека. Однако в 2015 году Мосгорсуд ликвидировал Саентологическую церковь Москвы, заявив, что ее устав не соответствует закону о религиозных объединениях.

Анастасия Тороп