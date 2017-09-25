Владелец Бинбанка рассказал о возможном переходе «Интеко» и части компании «А101» под контроль ЦБ

Компания «Интеко» и часть компании «А101» могут перейти под контроль Центробанка. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов.

«Я отдаю все свои доли, покупку которых финансировал, в том числе и за счет Бинбанка», – пояснил Шишханов.

В свою очередь, представитель Центробанка подтвердил газете, что «такие переговоры» ведутся. При этом собеседник подчеркнул, что «говорить про детали [сделки] рано».

Как отмечают «Ведомости», согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Интеко» в 2016 году составила 8 миллиардов рублей, чистая прибыль — 4,6 млрд. Газета отмечает, что в группе «Интеко» состоят 17 организаций: девелоперские, архитектурные, риэлторские, генподрядные компании, технические заказчики, а также три домостроительных комбината. Среди них ДСК-7 в Москве, ДСК-3 в Санкт-Петербурге и ККПД в Ростове-на-Дону.

Напомним, 21 сентября Центробанк объявил о санации Бинбанка и связанных с ним кредитных организаций через фонд консолидации. Об этом ЦБ попросили его совладельцы Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов.