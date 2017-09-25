Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «дела 26 марта» Зимовцу

Мосгорсуд оставил в силе приговор в виде 2,5 года колонии Станиславу Зимовцу, которого признали виновным в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. Об этом «Новой газете» сообщила адвокат Светлана Сидоркина.

«Приговор оставили без изменений, однако изменили его в части квалифицирующего признака: убрали “угрозу жизни” полицейскому из квалификации статьи, которая ему вменяется», — рассказала защитник.

Напомним, ранее суд признал Станислава Зимовца виновным по обвинению в применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ) и приговорил к 2,5 годам колонии.

Суд установил, что Зимовец, участвуя в несанкционированной акции 26 марта в Москве, «бросил кирпич в сотрудника Росгвардии, причинив ему физическую боль». Речь идет о заместителе командира второго оперативного батальона ОМОН, подполковнике Владимире Котеневе.

Зимовец свою вину не признал, заявив, что не целился в полицейского, а кидал кирпич рядом, чтобы привлечь внимание. «Мемориал» признал его политзаключенным.

Всего по «делу 26 марта» были арестованы шесть человек. Помимо Зимовца, это Юрий Кулий, Александр Шпаков, Алексей Политиков, Андрей Косых, Дмитрий Крепкин и Дмитрий Борисов.