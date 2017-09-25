СМИ: лидера «Христианского государства» судили за убийство, разбой и подделку документов

Лидер «Христианского государства» Александр Калинин, арестованный по делу о принуждении кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма «Матильда», имеет судимость за убийство, разбой и подделку документов. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Как утверждает собеседник агентства, в 2002 году Норильский городской суд приговорил Калинина к восьми годам лишения свободы.

«Александр Калинин был судим по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с отягчающими обстоятельствами), по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере) и по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов)», — заявил собеседник РИА Новости.

23 сентября Таганский суд Москвы арестовал лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина по обвинению в принуждении кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

До этого активисты «Христианского государства — Святая Русь» Александр Баянов, Юрий Калинин и Денис Манталуца были арестованы по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя — Константина Добрынина. Активистов обвинили в умышленном повреждении или уничтожении имущества (статья 167 УК РФ). Баянов и Калинин признали свою вину и рассказали о совершенном преступлении.

Андрей Дубровский