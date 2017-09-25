«Левада»: большинство россиян выступили за прямые выборы мэров и глав районов

65% россиян считают, что глава города или района должен избираться на прямых выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Социологи спрашивали россиян об их отношении к прямым выборам. Оказалось, что 71% россиян поддерживают идею провести в марте 2018 года референдум о возвращении прямых выборов мэров. При этом 56% россиян заявили о готовности проголосовать за прямые выборы, если бы такой референдум состоялся в ближайшее воскресенье.

«На мой взгляд, результаты опроса свидетельствуют о том, что сложившаяся в стране система формирования власти и принятия решений порождает систематическое злоупотребление доверием. Депутаты якобы выражают мнение избирателей. Две трети избирателей желают сами избирать своих глав муниципалитетов. И, в то же время, выборы мэров и глав, насколько мне известно, уже отменены депутатами заксобраний в 73 регионах России. Ситуацию нужно как-то исправлять. Поставить на место зарвавшихся, злоупотребляющих доверием депутатов помогут региональные референдумы по этому вопросу», — считает бывший депутат Госсобрания Республики Алтай Сергей Михайлов, по заказу которого было проведено исследование.

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Напомним, на сегодняшний день в большинстве регионов России отменены прямые всенародные выборы глав городов. Кандидатуру мэра выбирают депутаты муниципального образования из своего состава, или же из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Половина членов этой комиссии назначается городской Думой, другая половина — губернатором или главой республики.