Мединский назвал установку бюста Сталина способом избежать ошибок

Министр культуры Владимир Мединский объяснил, что установка бюстов советских лидеров — способ избежать ошибок, передает РБК.

«Единственный способ избежать ошибок, постараться не наступать в 25-й раз на одни и те же грабли — это знать и не забывать и историю, и тех, кто эту историю творил собственными руками», — сказал он.

По его словам, установка памятника Сталину не была провокацией. Мединский добавил, что на аллею часто приходят школьники, и им «наглядно рассказывают, кто из властителей чем отметился, чем знаменит, и как важно об этом помнить».

«Могут прийти сталинисты или поклонники Ярослава Мудрого или Павла I, мы не можем их вычеркнуть из истории. Если мы из этой истории что-то вырежем, то превратимся в манкуртов — людей, не помнящих своего прошлого. И вот тогда возможно повторение чего угодно — того, что, может быть, вам не очень нравится», — ответил Мединский на вопрос о возможной встрече школьников на «Аллее правителей» со сталинистами.

Напомним, в Москве 22 сентября на «Аллее правителей», которая находится во дворе музея военной формы Российского военно-исторического общества (РВИО), установили бюст Иосифа Сталина и других лидеров Советского Союза. В мае на «Аллее правителей» открыли 33 бюста российских правителей со времен Рюрика, в том числе царя Ивана Грозного.

Александра Копачева