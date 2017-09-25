Генпрокуратура потребовала от Росавиации устранить нарушения в авиакомпании «ВИМ-Авиа»

Генпрокуратура России внесла руководителю Росавиции представление об устранении нарушений закона в деятельности ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», сообщается на сайте ведомства.

Проверка выявила, что в пиковый сезон у авиакомпании не было в наличии достаточного количества самолетов, а «с января по август 2017 года с задержкой свыше двух часов выполнено 1 020 рейсов, что составляет около 12% от общего количества, при этом 209 рейсов задержано более чем на шесть часов».

Кроме того, авиакомпанией систематически допускаются нарушения режима труда и отдыха членов экипажей воздушных судов. Также у «ВИМ-Авиа» возникает задолженность по заработной плате. Зарплата была выплачена только после вмешательства прокуратуры, отмечает ведомство.

Генпрокурара сообщает, что Федеральное агентство воздушного транспорта знало о массовых нарушениях прав пассажиров и несоблюдении авиакомпанией закона, однако бездействовало.

Официальный представитель Росавиации Сергей Извольский подтвердил «Новой газете», что ведомство начало внеплановую проверку авиакомпании «ВИМ-Авиа». По словам Извольского, эта проверка не связана с предписанием Генпрокуратуры. «Мы предписания пока не получали», — уточнил представитель ведомства.

Извольский отметил, что задержки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» возникли еще летом. «Росавиация не раз уже говорила об этой проблеме», — добавил представитель ведомства.

В минувшие выходные в Домодедово были отложены более десяти рейсов авиакомпании, несмотря на то, что кредиторы, как сообщало издание The Bell, оплатили полеты «ВИМ-Авиа» до понедельника, 25 сентября.

В понедельник аэропорт Домодедово отказался обслуживать в долг авиакомпанию «ВИМ-Авиа». По данным газеты «Ведомости», «ВИМ-Авиа» имеет задолженность перед Домодедово в размере 500 млн рублей.

По данным Росавиации, задержки связаны с долгами авиакомпании за топливо. В самой авиакомпании ситуацию объясняли «традиционным сезонным спадом», который привел к «спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов».

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета начало доследственную проверку по факту задержки рейсов «ВИМ-Авиа» и нарушения прав пассажиров. По данным ведомства, имущественный вред причинен почти трем тысячам пассажиров.

«ВИМ-Авиа» занимает десятое место среди российских авиакомпаний. За восемь месяцев 2017 года «ВИМ-Авиа» перевезла 1,83 млн пассажиров.