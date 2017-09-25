Губернатора Самарской области Меркушкина отправили в отставку

Губернатора Самарской области Николая Меркушкина отправили в отставку. Соответсвующий документ опубликован на сайте Кремля.

Меркушкин займет пост специального представителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Дмитрий Азаров.

Читайте также Неужели останется? Вот уже год Самара замирает в ожидании отставки губернатора Меркушкина

Ранее в понедельник «Коммерсант» со ссылкой на близкие к администрации президента источники сообщил о серии отставок глав регионов. Речь идет о главах Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской и Омской областей, Ненецкого автономного округа (НАО), Красноярского и Алтайского краев, а также одного или двух субъектов на Северном Кавказе.

Об отставке Меркушкина также сообщали источники РБК. Увольнение главы Самарской области обсуждалось еще весной, но тогда на его место не нашли компромиссную фигуру.

Дмитрий Азаров в 2010–2014 годах был мэром Самары. После этого представлял регион в Совфеде.