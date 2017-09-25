В Иракском Курдистане начался референдум о независимости

На территории курдской автономии Ирака стартовало голосование по референдуму о независимости Иракского Курдистана, сообщает телеканал Rudaw.

Участки открылись в 7:00 и будут работать до 18:00 (время совпадает с московским), а результат станет известен спустя сутки.

На голосовании вынесен вопрос: «Хотите ли вы, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?». Ответить на него должны 5,3 млн человек — именно столько граждан зарегистрировались для участия в референдуме.

В июне президент Иракского Курдистана, глава правящей Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуд Барзани объявил, что 25 сентября состоится референдум.

Турция, Иран и Сирия, где проживают десятки миллионов курдов, осуждают незаконный с их точки зрения референдум, опасаясь, что их собственные курды также будут требовать самоопределения и создания «единого и независимого Курдистана».

В Иракском Курдистане живут более пяти миллионов курдов, а всего в регионе их до 30 миллионов.