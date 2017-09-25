Дело обвиняемого в нападении на бойца Росгвардии школьника передали в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Тверской суд Москвы дело выпускника школы Михаила Галяшкина, рассказала «Новой газете» координатор правозащитного направления «Открытой России» Полина Немировская.

Михаила Галяшкина обвиняют в использовании перцового баллона против бойца Росгвардии (часть 1 статьи 318 УК, применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, он «с целью воспрепятствования законным действиям представителя власти, распылил в лицо полицейского аэрозоль из газового баллончика, причинив ему химический ожог глаз».

Напомним, 17-летнего школьника Михаила Галяшкина задержали после акции 12 июня в Москве. В июне его отправили под домашний арест. Защита настаивала на подписку о невыезде. Сам Михаил Галяшкин не признал свою вину.

В десятках городов России 12 июня прошли антикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями города, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.