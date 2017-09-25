ЦБ предложил не выпускать из страны недобросовестных банкиров

Центробанк разработал законопроект, предлагающий временно ограничить право на выезд зарубеж для недобросовестных финансистов. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства России.

По словам собеседника агентства, поправки затронут собственников и менеджмент банков, которые довели свои кредитные организации до плачевного состояния. Также поправки коснутся менеджмент негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.

Как отмечает источник Интерфакса, документ уже концептуально одобрило министерство экономического развития.

Напомним, в сентябре 2016 года президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной заявил о необходимости изучить вопрос об ограничении выезда за рубеж для руководителей проблемных банков. Глава ЦБ, в свою очередь, тогда предложила законодательно прописать возможность ограничения выезда банкиров за границу.

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Андрей Дубровский