Новая газета

ЦБ предложил не выпускать из страны недобросовестных банкиров

Экономика

Центробанк разработал законопроект, предлагающий временно ограничить право на выезд зарубеж для недобросовестных финансистов. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства России.

По словам собеседника агентства, поправки затронут собственников и менеджмент банков, которые довели свои кредитные организации до плачевного состояния. Также поправки коснутся менеджмент негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.

Как отмечает источник Интерфакса, документ уже концептуально одобрило министерство экономического развития.

Напомним, в сентябре 2016 года президент России Владимир Путин на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной заявил о необходимости изучить вопрос об ограничении выезда за рубеж для руководителей проблемных банков. Глава ЦБ, в свою очередь, тогда предложила законодательно прописать возможность ограничения выезда банкиров за границу.

Андрей Дубровский 

Теги:
набиуллина, банки, законопроекты, центробанк
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