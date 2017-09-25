Организация объединенных наций (ООН) обвинила Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму после его вхождения в состав страны. В докладе, который подготовила организация, отмечается, что ситуация после 2014 года «значительно ухудшилась».

«Были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки, и, по крайней мере, одна внесудебная казнь», — говорится в документе.

По данным ООН, некоторые заключенные подвергались жестокому обращению, и по крайней мере три человека погибли после того, как не получали необходимую медицинскую помощь. При этом суды, говорится в докладе, часто игнорируют сведения о нарушениях прав человека в заключении. В организации напомнили, что среди сотен задержанных и осужденных — украинский режиссер Олег Сенцов, арестованный в 2014 году.

ООН также отмечает, что под предлогом борьбы с экстремизмом в Крыму проводили домашние обыски и запугивали людей. «Наиболее пострадавшими» от этой практики в организации назвали журналистов, блогеров, активистов и сторонников организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация была признана запрещенной в России в 2016 году).

Читайте также Почти 70 000 вернувшихся из депортации крымских татар до сих пор живут на «самозахваченных» землях

В докладе приводятся два случая, зафиксированных в 2016 году, «когда проукраинские сторонники якобы были вынуждены признаться сотрудникам ФСБ в преступлениях, связанных с терроризмом, из-за применения к ним пыток с элементами сексуального насилия».

Кроме этого, в докладе говорится, что из-за вынужденного отказа от гражданства Украины, люди не могут голосовать на выборах и принимать в них участие, подавать заявления на проведение общественных собраний, занимать должности в государственной администрации.

Доклад содержит 20 рекомендаций российскому правительству. ООН призывает Россию отстаивать права человека в Крыму и эффективно расследовать предполагаемые пытки, похищения и убийства с участием сотрудников сил безопасности полуострова.