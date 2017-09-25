На свалке в Балашихе обнаружили превышение выбросов сероводорода в 625 раз

Росприроднадзор обнаружил превышение в 625 раз концентрации сероводорода на мусорном полигоне «Кучино» в подмосковной Балашихе. Это следует из письма заместителя начальника департамента Росприроднадзора по ЦФО Константина Елисеева на имя министра экологии Подмосковья Александра Когана, передает ТАСС.

«12.09.2017 отобраны пробы атмосферного воздуха на трех точках полигона ТБО (твердых бытовых отходов) "Кучино". В двух точках зафиксировано многократное превышение сероводорода (более 5,00 мг/м куб при ПДК мр. 0,008 мг/м куб.) в атмосферном воздухе», — приводит агентство текст документа.

В Росприроднадзоре подтвердили ТАСС подлинность письма и верность расчетов о превышении сероводорода на мусорном полигоне.

В пресс-службе ведомства уточнили, что это был единовременный замер на территории полигона в санитарной зоне, поэтому делать на основе этого замера вывод о систематических нарушениях на объекте нельзя.

Напомним, мусорный полигон «Кучино» в Балашихе закрыли в конце июня после жалобы жителей Подмосковья во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что официальное закрытие полигона прошло в присутствии министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана и главы Балашихи Евгения Жиркова, который через несколько дней подал в отставку по собственному желанию.

Читайте также Балашиха избавилась от свалки и мэра. Почему глава подмосковного города ушел в отставку после закрытия полигона Кучино

Андрей Дубровский