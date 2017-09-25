Отмену внутрисетевого роуминга отложили до июля 2018 года

Операторы сотовой связи должны отменить внутрисетевой роуминг в июле 2018 года, передает РБК.

«Мы поставили задачу окончательно поставить точку в вопросе отмены роуминга внутри страны. Детали, как это произойдет, мы ждем от операторов в ноябре-декабре. Может быть некий переходный период, до начала 2018 года. Мы просим ФАС не ставить ультиматумы, чтобы роуминг был отменен 15 декабря», — сказал на брифинге по итогам совещания министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

ФАС (Федеральная антимонопольная служба — ред.), Минкомсвязи и операторы через месяц должны обсудить технические и юридические детали отмены роуминга. По его словам, «большая четверка» операторов единогласно поддержали единый вектор на отмену роуминга как понятия».

В августе ФАС разрешила операторам «большой четверки» отложить исполнение предупреждения по отмене национального роуминга до 15 декабря. Ранее ведомство обязало операторов изменить тарифы на услуги связи в поездках. Предупреждение получили «ВымпелКом», «МТС», «МегаФон» и «Т2 Мобайл».

В июле в Госдуму внесли законопроект об отмене «национального роуминга» на мобильную связь и интернет на территории России и Белоруссии.

Александра Копачева