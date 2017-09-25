МВД предложило принимать присягу гражданина России в «местах боевой и трудовой славы»

Министерство внутренних дел (МВД) России вынесло на общественное обсуждение проект указа президента «О порядке принесения присяги гражданина РФ», в котором предложило принимать присягу не только в дипломатических учреждениях и подразделениях МВД, но и в «местах боевой и трудовой славы».

«Принесение присяги может осуществляться в помещениях территориальных органов МВД РФ, дипломатических представительств или консульских учреждений РФ, в помещениях иных государственных органов, органов местного самоуправления, ‎а также в исторических местах, местах боевой и трудовой славы, у братских могил воинов, павших в боях за свободу и независимость Российского государства», — говорится в документе.

На церемонии вступающий в гражданство иностранец должен будет зачитать текст присяги, после чего должностное лицо должно заверить факт принесения присяги: проставить дату, регистрационный номер бланка и гербовую печать.

В июне 2017 года президент России Владимир Путин предложил ввести процедуру принятия присяги для иностранцев, которые вступают в гражданство.

После этого Госдума внесла соответствующие изменения в законодательство. Их прописали в законе, который позволяет лишать гражданства тех, кого осудили за преступления террористической направленности.

В середине июня Госдума предложила россиянам прислать свои варианты присяги для получения гражданства, а комитет по Госдумы по госстроительству и законодательству объявил конкурс на лучший текст присяги при получении гражданства.

Свои варианты представили вице-спикер от «Единой России» Ирина Яровая и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. В тексте присяги последнего была такая формулировка: «Я никогда никому не позволю сдвинуть на миллиметр пограничные столбы моей страны».

В конце месяца Госдума определилась с текстом присяги. В написании текста участвовали Институт русского языка имени Пушкина, Общественная палата, Совет по правам человека, общественные организации, которые занимаются этой проблематикой.