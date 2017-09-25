Новая газета

Суд Волгограда отпустил из-под домашнего ареста координатора штаба Навального

Общество

Волгоградский областной суд отпустил под подписку о невыезде координатора местного штаба президентской кампании Алексея Навального Алексея Волкова, обвиняемого в реабилитации нацизма из-за публикации изображения «Родина-мать» в зеленке.

Ранее он находился под домашним арестом по месту регистрации в Санкт-Петербурге.

В конце июня следствие обвинило Волкова в осквернении символов воинской славы из-за публикации картинки с разукрашенным зеленкой монументом «Родина-мать зовет!» в сообществе в поддержку Навального.

Позднее было заведено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК России — «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично».

Теги:
домашний арест, Санкт-Петербург, волгоград
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