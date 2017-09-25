Сбербанк будет оценивать кредитоспособность россиян по лайкам

Сбербанк России планирует со следующего года ввести в промышленную эксплуатацию скоринг (систему оценки) заемщиков по психометрическим моделям. В числе прочего будет учитываться поведение человека в соцсетях. Об этом сообщил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин.

«Идеальный вариант — что лицо, телефон, чтобы мы поняли кто, все следы, все источники, чтобы стало понятно, что это за человек, и если он лайкает тюремные четки и “Владимирский централ”, то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит, скорее всего, еще раз надо что-нибудь посмотреть», — приводит его слова РИА Новости.

В настоящий момент, по словам Ведяхина, Сбербанк уже реализует пилотный проект такой оценки заемщиков. В нем участвует «ограниченная выборка» согласившихся клиентов.

При этом топ-менеджер подчеркнул, что Сбербанк «полностью действует в соответствии с законодательством относительно защиты персональных данных».

«Очевидно, нам предстоит пройти вместе этот путь, чтобы понимать, где находится частная жизнь человека, а где находятся те данные, которые можно о нем получать», — отметил Ведяхин.

Психометрический скоринг будет проводиться на основе метода, разработанного польским исследователем, доцентом кафедры организационного поведения Стэнфордской высшей школы бизнеса Михаилом Косински. Он известен тем, что разработал модель оценки личности человека на основании его поведения в соцсетях. Считается, что эта модель была использована во время предвыборной кампании республиканца Дональда Трампа, победившего на выборах президента США осенью 2017 года.