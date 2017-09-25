Отправленный в отставку глава Самарской области предсказал новые увольнения губернаторов

Бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин, которого ранее в понедельник отправили в отставку, считает, что за его уходом могут последовать увольнения других глав регионов. Об этом Меркушкин заявил на своем брифинге в Самаре, передает Интерфакс.

«В том числе, сейчас, наверно, будут решения [об отставке] и по другим губернаторам», — заявил Меркушкин. — «[Есть] определенный перечь, я так полагаю», — добавил экс-губернатор.

Меркушкин также посоветовал представителям российской элиты понять «тренд» — «не нужно любой ценой удержаться [в должности]».

Ранее в понедельник губернатора Самарской области Николая Меркушкина отправили в отставку. Сообщалось, что теперь Меркушкин займет пост специального представителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

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Напомним, в понедельник «Коммерсант» со ссылкой на близкие к администрации президента источники сообщил о предстоящей серии отставок губернаторов.

В публикации газеты говорилось, что своих постов могут лишиться главы Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской и Омской областей, а также Ненецкого автономного округа (НАО), Красноярского и Алтайского краев, а также одного или двух субъектов на Северном Кавказе.

Об отставке Меркушкина ранее также сообщали источники РБК. Увольнение главы Самарской области обсуждалось еще весной, но тогда, по данным СМИ, на его место не нашли компромиссную фигуру.

Андрей Дубровский