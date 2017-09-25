Суд арестовал Сергея Удальцова на пять суток

Тверской суд Москвы арестовал на пять суток координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудникам полиции). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В свою очередь, адвокат Удальцова Виолетта Волкова рассказала «Новой газете», что защита обязательно будет обжаловать решение суда. ‏

Сам Сергей Удальцов заявил, что не согласен с решением суда и намерен объявить голодовку.

«Я объявляю голодовку в знак протеста, буду ее держать до момента освобождения, добиваться пересмотра дела. Мой защитник Виолетта Волкова будет подавать апелляционную жалобу завтра в Мосгорсуд», — сказал Удальцов (цитата по Интерфаксу).

23 сентября полиция задержала на несанкционированной акции «Антикапитализм2017» на Страстном бульваре более 50 человек. Среди задержанных оказался координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Сообщалось ,что на Удальцова и лидера партии «Другая Россия» писателя Эдуарда Лимонова составили протокол об административном правонарушении статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения акции).

Сергей Удальцов заявил, что не согласен с протоколом, и будет оспаривать задержание в суде.

Напомним, Сергей Удальцов вышел на свободу 8 августа после 4,5 лет заключения в колонии. Он был признан виновным в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года во время «Марша миллионов». Уголовное дело возбудили после того, как на НТВ показали фильм «Анатомия протеста».

После освобождения Сергей Удальцов заявил о необходимости восстановить координационный совет оппозиции. По его мнению, позитивных изменений за последние годы не произошло.