МИД назвал гибель российского генерала в Сирии следствием политики США

Гибель российского генерала Валерия Асапова в Сирии является результатом двуличной политики США, проводимой в этой стране. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Трагедия, свидетелями которой мы оказались, гибель российского командира — это та цена, плата кровью за это двуличие американской политики [в борьбе с терроризмом]», — приводит его слова ТАСС.

Дипломат добавил, что действия США под Дейр-эз-Зором демонстрируют, что для Вашингтона в ряде случаев геополитические цели важнее декларируемой борьбы с терроризмом. «Факт, к сожалению, налицо и он очень тревожный», — отметил он.

На вопрос, поддерживается ли связь между Москвой и Вашингтоном по ситуации под Дейр-эз-Зором, Рябков заявил, что «контакты по военной линии весьма интенсивны и на разных уровнях».

Вечером 24 сентября Минобороны России сообщило о гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова в результате минометного обстрела со стороны террористов. Асапов посмертно представлен к высокой государственной награде.