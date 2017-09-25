СМИ: В Ингушетии нашли тело Доку Умарова

Из Ингушетии в Москву для проведения экспертизы доставили останки, предположительно, главы запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умаров, передает РЕН ТВ без указания источников информации.

Как рассказал источник РБК в региональном управлении СК, останки Умарова обнаружили 22 сентября в Сунженском районе Ингушетии. Захоронение показал один из боевиков, вернувшийся из Сирии и задержанный за участие в боевых действиях. Всего обнаружили пять тел.

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Информацию также подтвердил источник РБК в центральном аппарате СК.

Напомним, о смерти Доку Умарова объявил директор ФСБ Александр Бортников в апреле 2014 года. О его гибели сообщали около 12 раз.

Умаров возглавил «Имарат Кавказ» в 2007 году. Организация брала на себя ответственность за теракты в московском метро в 2010 году и взрыв в аэропорту «Домодедово» в 2011 году.