Минкомсвязи сообщило о планах в 2018 году доставлять почту беспилотниками

Технология доставки почтовых сообщений беспилотными летательными аппаратами может заработать в промышленных масштабах в 2018 году, считает глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Никифорова, пилотные проекты по доставке почты беспилотниками уже существуют.

«Мы параллельно пытаемся с Росавиацией договориться о легальности этих пилотов», – сказал он. Он также отметил, что для внедрения технологии в промышленном масштабе может потребоваться внести поправки в законодательство.

Как считает глава Минкомсвязи, на расстояния 50–100 км можно экономически выгодно доставлять грузы весом 50–100 кг.

19 сентября глава «Почты России» Николай Подгузов сообщил о планах в I-II квартале следующего года запустить пилотный проект по доставке отправлений с помощью беспилотников в Якутии. По мнению господина Подгузова, это перспективное направление для развития почты в удаленных регионов страны.

Анастасия Тороп