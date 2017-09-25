СК возбудил уголовное дело из-за задержки рейсов «ВИМ-Авиа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с задержками рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщается на сайте ведомства.

«У должностных лиц указанной авиакомпании возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере», — заявили в пресс-службе СК.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), уточняется на сайте.

По данным следствия, подозреваемые, зная о том, что средств для закупки топлива недостаточно, «продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, получив за это путем обмана денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей».

В настоящее время, как уточнили в СК, по этому делу уже опрошен генеральный директор авиакомпании, а также направлены запросы в адрес поставщиков топлива и истребована документация.

Ранее по итогам проверки Генпрокуратура потребовала от Росавиации устранить нарушения в авиакомпании «ВИМ-Авиа». Проверка выявила, что в пиковый сезон у авиакомпании не было в наличии достаточного количества самолетов, а «с января по август 2017 года с задержкой свыше двух часов выполнено 1 020 рейсов, что составляет около 12% от общего количества, при этом 209 рейсов задержано более чем на шесть часов».

Напомним, что минувшие выходные в Домодедово были отложены более десяти рейсов авиакомпании, несмотря на то, что кредиторы, как сообщало издание The Bell, оплатили полеты «ВИМ-Авиа» до понедельника, 25 сентября.

Аэропорт Домодедово отказался обслуживать в долг авиакомпанию. По данным газеты «Ведомости», «ВИМ-Авиа» имеет задолженность перед Домодедово в размере 500 млн рублей.

По данным Росавиации, задержки связаны с долгами авиакомпании за топливо. В самой авиакомпании ситуацию объясняли «традиционным сезонным спадом», который привел к «спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов».

«ВИМ-Авиа» занимает десятое место среди российских авиакомпаний. За восемь месяцев 2017 года «ВИМ-Авиа» перевезла 1,83 млн пассажиров.

Анастасия Тороп