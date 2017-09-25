Фигурант дела о хищениях при закупке электронных браслетов вышел на свободу

Разработчик электронных браслетов для Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) Николай Мартынов, осужденный за мошенничество при закупках, вышел на свободу, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Александру Савельеву.

«Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство Мартынова об условно-досрочном освобождении», — сказала она.

Напомним, что по обвинению в хищении 2,7 млрд рублей, выделенных из бюджета на внедрение системы электронного мониторинга поднадзорных лиц, были осуждены экс-директор ФСИН Александр Реймер и его экс-подчиненные Николай Криволапов и Виктор Определенов. Они получили восемь лет, пять лет и восемь месяцев, а также шесть лет лишения своды соответсвенно.

Мартынов был осужден в особом порядке и получил три года и восемь месяцев колонии. Он стал единственным фигурантом дела, который признал свою вину.

По версии следствия, сотрудники ФСИН в 2010-2012 годах по завышенной цене покупали электронные браслеты для помещенных под домашний арест. Следователи утверждают, что фигуранты дела похитили более 2,7 миллиарда рублей из бюджетных средств. При фактической стоимости браслетов 19 тысяч рублей за комплект, ФСИН платил за каждый от 108 до 128 тысяч рублей.

Анастасия Тороп