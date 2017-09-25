Власти Крыма назвали «филькиной грамотой» доклад ООН о нарушениях прав человека

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал доклад Организации объединенных наций (ООН) о нарушениях прав человека в Крыму «филькиной грамотой», которая не имеет ничего общего с реальностью, сообщают РИА Новости.

«Все эти ооновские докладчики дискредитировали себя отсутствием объективности. Их очередной доклад — „филькина грамота“, так как он оторван от реальности и основывается на информации, которую подсовывает украинская сторона», — сказал он.

По словам депутата, в докладе нет ничего общего с крымской действительностью. Он также добавил, что «все эти организации, составляющие доклады» действуют вслепую, и российские власти не намерены им «слепо верить».

Читайте также Почти 70 000 вернувшихся из депортации крымских татар до сих пор живут на «самозахваченных» землях

Ранее ООН опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму после его вхождения в состав страны. Авторы доклада призывают Россию отстаивать права человека на полуострове и эффективно расследовать предполагаемые пытки, похищения и убийства с участием сотрудников сил безопасности Крыма.

Анастасия Тороп