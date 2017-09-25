В Балашихе уровень сероводорода превысил норму в 625 раз

На мусорном полигоне «Купино», который располагается вблизи Балашихи, предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода превышена в 625 раз. Об этом в твиттере сообщил местный житель, прикрепив письм Росприроднадзора на имя министра экологии Подмосковья Александра Когана. Росприроднадзор подтвердил ТАСС подлинность письма.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящее время нельзя делать выводов о систематических нарушениях на полигоне, поскольку был произведен единовременный замер. Будут ли в «Кучино» проводиться еще как-либо проверки, в Росприроднадзоре не уточнили.

Напомним, что в середине сентября международная экологическая организация Greenpeace объявила сбор подписей за раскрытие данных о загрязнении воздуха в Москве. Организация планирует направить письмо мэру города Сергею Собянину.

Сбор подписей начался после того, как 13 сентября сайт «Мосэкомониторинга» был закрыт. В связи с этим москвичи перестали получать оперативную информацию о загрязнении воздуха.

В начале сентября Росприроднадзор возбудил административное дело по статье 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха) после жалоб жителей юга-востока Москвы на запах сероводорода.

Отметим, что автоматические измерительные станции регулярно фиксируют в восточных и юго-восточных районах Москвы высокий уровень сероводорода в воздухе.

Так, 17 мая Мосэкомониторинг сообщил, что в районе Капотня, где находится Московский нефтеперерабатывающий завод, предельно допустимая суточная концентрация сероводорода превышена в 51 раз.

В столичном МЧС причину фиксации столь высокого уровня загрязненности воздуха объяснили неисправностью датчика автоматической станции Мосэкомониторинга.

Анастасия Тороп