В Балашихе уровень сероводорода превысил норму в 625 раз
На мусорном полигоне «Купино», который располагается вблизи Балашихи, предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода превышена в 625 раз. Об этом в твиттере сообщил местный житель, прикрепив письм Росприроднадзора на имя министра экологии Подмосковья Александра Когана. Росприроднадзор подтвердил ТАСС подлинность письма.
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В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящее время нельзя делать выводов о систематических нарушениях на полигоне, поскольку был произведен единовременный замер. Будут ли в «Кучино» проводиться еще как-либо проверки, в Росприроднадзоре не уточнили.
Напомним, что в середине сентября международная экологическая организация Greenpeace объявила сбор подписей за раскрытие данных о загрязнении воздуха в Москве. Организация планирует направить письмо мэру города Сергею Собянину.
Сбор подписей начался после того, как 13 сентября сайт «Мосэкомониторинга» был закрыт. В связи с этим москвичи перестали получать оперативную информацию о загрязнении воздуха.
В начале сентября Росприроднадзор возбудил административное дело по статье 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха) после жалоб жителей юга-востока Москвы на запах сероводорода.
Отметим, что автоматические измерительные станции регулярно фиксируют в восточных и юго-восточных районах Москвы высокий уровень сероводорода в воздухе.
Так, 17 мая Мосэкомониторинг сообщил, что в районе Капотня, где находится Московский нефтеперерабатывающий завод, предельно допустимая суточная концентрация сероводорода превышена в 51 раз.
В столичном МЧС причину фиксации столь высокого уровня загрязненности воздуха объяснили неисправностью датчика автоматической станции Мосэкомониторинга.
Анастасия Тороп