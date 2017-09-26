Сотрудника Минобороны арестовали по делу о «рекордной» о взятке в 368 млн рублей

Полковника Александра Вакулина арестовали и поместили в СИЗО до 29 октября за получение «рекордной» в истории Минобороны взятки в размере 368 млн руб. от предпринимателей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

46-летний полковник занимал в Минобороны должность начальника отдела технического обеспечения продовольственного управления. По данным газеты, его обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В основу дела легли данные о хищениях в рамках контракта между Минобороны и петербургским ООО «Профбизнес», пишет «Коммерсантъ». Договор, заключенный зимой 2015 года, предусматривал поставку прицепных кухонь, цистерн и передвижных пекарен на сумму почти 685 млн руб.

Взятку, отмечает издание, полковник получил как за помощь в заключении выгодных контрактов, так и за оказание «общего покровительства» заплатившим ему коммерсантам.

Дело Вакулина ведет старший следователь по особо важным делам третьего следственного отдела ГВСУ СКР Виталий Данилов, который ранее расследовал хищения, связанные с «Оборонсервисом».

Адвокаты пытались обжаловать арест полковника, ссылаясь на то, что оперативные данные, представленные следствием «не подтверждаются достоверными сведениями», однако суд отклонил жалобу.

«Коммерсантъ» отмечает, что до задержания Вакулина считали «перспективным офицером», который делает «весьма успешную карьеру». Он ездил по стране с инспекциями и проводил лекции по вопросам тылового обеспечения армии.