В Китае заблокировали WhatsАpp

Власти Китая заблокировали мессенджер WhatsАpp на территории страны, сообщает New York Times. Он был последним продуктом Facebook, который до последнего времени оставался доступен гражданам страны. Ранее власти страны заблокировали саму социальную сеть, а также Instagram.

Перебои в работе WhatsАpp наблюдались еще в июле, пишет издание. Тогда перестал работать видеочат, стало невозможно пересылать файлы и изображения, а также отправлять голосовые сообщения. Теперь стал недоступен и обмен текстовыми сообщениями.

Газета отмечает, что усиление цензуры стало особенно заметно перед XIX съездом Компартии Китая, который пройдет 18 октября. В стране блокируется доступ к социальным сетям, неподконтрольным правительству. Гражданам приходится пользоваться мессенджером WeChat, который официально передает властям личные данные пользователей.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писал, что Facebook запустила в Китае тайное приложение для обмена фотографиями Colorful Balloons. Оно напоминает приложение Facebook's Moments. Colorful, авторизация в приложении проходит через WeChat.