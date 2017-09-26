В Москве Mercedes c правительственными номерами насмерть сбил сотрудника ГИБДД

В Москве на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара вечером 25 сентября Mercedes представительского класса насмерть сбил сотрудника ГИБДД, сообщает РИА Новости.

По данным ТАСС, а также «Газеты.Ru», на машине были номера правительственной серии АМР. «Эти номера закреплены за Федеральной службой безопасности, однако пока неизвестно, кому принадлежит машина в настоящее время», — сообщает агентство.

По данным СМИ, Mercedes двигался со скоростью около 120 км/ч по разделительной полосе магистрали в сторону области. Пробок на Новом Арбате в это время уже не было, отмечает «Газета.Ru».

По данным издания, сразу после аварии неизвестный демонтировал с Mercedes оба номерных знака А896МР97. «На место аварии прибыл неизвестный мужчина в штатском, судя по поведению сотрудников полиции, это высокопоставленный представитель силовых структур», — пишет издание.

ТАСС и «Газета.Ru» также отмечают, что сотрудникам федеральных СМИ, в частности, телеканалам, запрещали вести съемку места происшествия.

«Почти сразу после аварии на место ДТП подъехал еще один автомобиль с номерами правительственной серии А848МР97. Его водитель коротко пообщался с сотрудниками ДПС, после чего быстро уехал», — сообщает газета.

Во вторник ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД передал, что московская полиция начала проверку по факту гибели автоинспектора.

Год назад на Новом Арбате произошло ДТП с участием элитной иномарки с номерами АМР, напоминает «Газета.Ru». По данным издания, тогда в аварию попал BMW 7-й серии с номерами А020МР97RUS, закрепленный за помощником президента России Владиславом Сурковым.

За неделю до этого на Кутузовском проспекте в Москве ДТП с участием BMW с номерами серии «АМР» погиб водитель управделами президента.