В Совфеде анонсировали законопроект о работе заключенных за пределами колоний

В Совете Федерации готовят законопроект, который позволит заключенным работать за пределами колоний и тюрем — в городах и селах, расположенных недалеко от мест лишения свободы. Об этом «Парламентской газете» сообщил член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин.

По его словам, поправки внесут в Госдуму до конца осенней сессии. «Наша идея — применять труд на действующих коммерческих предприятиях. Но сделать это мешает правовая коллизия — требуются поправки в Уголовно-исполнительный кодекс», — сказал Шатохин.

Чиновник отметил, что в Республике Коми, которую он представляет в Совфеде, уже есть успешная практика принятия на работу заключенных в коммерческие предприятия.

Шатохин выразил уверенность, что расширение возможностей для работы будет способствовать сокращению количества рецидивов и увеличению числа лиц, попавших под условно-досрочное освобождение.

«Сейчас мы завершим работу по подготовке проекта и будем его согласовывать с коллегами из Минюста», — заключил он.

В апреле «Ростех» направил предложение Федеральной службой исполнения наказания (ФСИН) об использовании труда заключенных. Тогда не раскрывалось содержание документа, лишь сообщалось, что «обсуждаются вопросы развития сфер производства в пенитенциарных учреждениях и привлечения осужденных к труду».