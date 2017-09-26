Ассоциация туроператоров предупредила правительство о возможном коллапсе из-за «ВИМ-Авиа»

Ассоциация туроператоров (АТОР) направила обращение в правительство на имя вице-премьера Виталия Мутко с просьбой вмешаться в ситуацию с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», которая отменила все свои чартерные рейсы, в результате чего могут пострадать более 100 тыс. человек.

«Остановка деятельности авиакомпании в первую очередь отразится на этих рейсах, что приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках, который грозит обернуться значительным репутационным ущербом для органов исполнительной власти, субъектов туристического рынка, и широким недовольством рядовых граждан», — говорится в обращении ассоциации.

В Ассоциации подчеркнули, что «в преддверие важнейших для России событий, к которым, в том числе, относится и проведение Чемпионата Мира по футболу в 2018 г., подобный скандал с одним из российских перевозчиков недопустим».

По оценке АТОР, кредиторская задолженность авиакомпании составляет от трех до десяти миллиардов рублей.

В свою очередь Ростуризм открыл оперативный штаб по возвращению российских туристов — клиентов авиакомпании «ВИМ-Авиа» — из-за рубежа. В сообщении на сайте ведомства говорится, что «в настоящее время совместно с туроператорами ведется работа по формированию списков туристов и установлению местонахождения каждого из них».

О задержках рейсов «ВИМ-Авиа» стало известно накануне. Ростуризм назвал причиной задержек долги авиакомпании за топливо.

В связи с задержками рейсов Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ситуацию также вмешалась Генпрокуратура, которая потребовала от Росавиации устранить нарушения в авиакомпании.

После этого Росавиация начала внеплановую проверку «ВИМ-Авиа», при этом ее представитель заявил, что не получал представление Генпрокуратуры.

Наконец, стало известно, что «ВИМ-Авиа» полностью отказалась от чартерных перевозок. По данным «Ведомостей», этого потребовала от авиакомпании Росавиация в обмен на кредит в 1,5 млрд руб.