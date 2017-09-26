В Приморском океанариуме пообещали уволить тренера за избиение моржа

Руководство Приморского океанариума, расположенного на острове Русский во Владивостоке, уволит тренера, который применил силу к моржу Мише. Об этом Интерфаксу сообщила представитель океанариума Елена Молчанова.

По ее словам, инцидент произошел в субботу, 23 сентября. После утреннего представления морж, проходя мимо бассейна с морскими котиками, попытался пообщаться с ними. Молчанова отметила, что Миша очень доброжелателен и любопытен, но 800-килограммовое животное могло нечаянно навредить котикам.

«Ситуация была внештатной. Пытаясь разрешить ее, тренер нарушил профессиональную этику. Поскольку в Приморском океанариуме практикуются только положительные меры воздействия на животных, реакция на действия тренера предельно жесткая. Нарушивший этические нормы океанариума сотрудник будет уволен», — заявила представитель океанариума.

Молчанова добавила, что травм моржу не нанесено, животное по-прежнему участвует в представлениях. Молчанова также опровергла появившуюся в сети информацию о том, что тренер был пьян. По ее словам, в дельфинарии строгая пропускная система и повышенные меры безопасности».

Накануне Мочанова рассказала о том, что в океанариуме погибла белуха, запутавшись в занесенной штормом снасти. По факту гибели белухи управление Следственного комитета по Приморскому краю начало доследственную проверку.

Ранее в Приморском океанариуме по разным причинам погибли пятимесячный сивуч, два дельфина-белобочки, два моржа, дельфин-афалина и белуха. После этих происшествий в учреждении назначили нового руководителя, а Следственный комитет возбудил дело о халатности.