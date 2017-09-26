«Ведомости» рассказали о новой волне отставок губернаторов

В течение осени свои посты покинут, как минимум, пять российских губернаторов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, отставка грозит губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому, главе Красноярского края Виктору Толоконскому, руководителю Омской области Виктору Назарову.

В числе кандидатов на увольнение собеседники газеты также назвали руководителя Северной Осетии Вячеслава Битарова, губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, глав Владимирской и Мурманской областей Светлану Орлову и Марину Ковтун.

Один из источников допустил увольнение главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, а также Магаданской области Владимира Печеного.

В понедельник, 25 сентября, о возможной отставке губернаторов сообщали источники «Коммерсанта». По данным издания, под угрозой увольнения находятся главы Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого автономного округа, Красноярского и Алтайского краев и «одного-двух субъектов на Северном Кавказе».

В тот же день в отставку ушел глава Самарской области Николай Меркушкина. О его возможной отставке СМИ писала около года. Меркушкин занял пост специального представителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен член Совета Федерации Дмитрий Азаров. После отставки Меркушкин предсказал новые увольнения губернаторов. По его словам, есть «определенный перечень».

Предыдущий раз массовые отставки губернаторов произошли в феврале 2017 года. Тогда о досрочной отставке объявили шесть глав регионов.