Михалкова официально исключили из попечительского совета Фонда кино

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжения об исключении режиссера Никиты Михалкова из попечительского совета Фонда кино.

«В связи с заявлением Н.С.Михалкова о выходе из состава попечительского совета Фонда подписанным постановлением это решение оформлено юридически», — говорится на сайте правительства.

Глава департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов заявил Интерфаксу, что нового кандидата на место Михалкова выберет правительство, министерство со своей стороны никого в совет не выдвигало.

Читайте также Изображая жертву. Почему Никита Михалков покинул Попечительский совет Фонда кино

Михалков публично объявил о выходе из совета в конце августа на заседании коллегии министерства культуры России. Он пояснил, что принял такое решение из-за несогласия с новым составом совета, куда вошла, в частности, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

Фонд кино — российская государственная организация, которая среди прочего финансирует кинокомпании, одобряя выделение бюджетных средств на съемку фильмов.

В попечительский совет — высший орган этой организации — Михалков входил с 2009 года. Пост председателя попечительского совета фонда занимает режиссер Станислав Говорухин.